Visto de Fora
A Europa e o conflito no Irão
07 mar, 2026 • Sérgio Costa
Espanha tem uma voz única na Europa e não autoriza a utilização de bases militares pelos Estados Unidos. Portugal cedeu a base das Lajes. Em França, Macron anuncia o desenvolvimento da estratégia nuclear. Quem está no caminho certo? É o tema central do Visto de Fora desta semana onde Begona Iniguez e Olivier Bonamici fazem o balanço da presidência Marcelo e esclarecem como António Lobo Antunes, que faleceu esta semana, é lido lá fora. Com moderação de Sérgio Costa.
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