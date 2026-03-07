Euranet
Visto de Fora
Begoña Iñiguez e Olivier Bonamici comentam, semanalmente, o país, os portugueses e a Europa. O ponto de vista espanhol e francês para ouvir à quinta-feira, depois das 23h.
A+ / A-
Arquivo
A Europa e o conflito no Irão

Visto de Fora

A Europa e o conflito no Irão

07 mar, 2026 • Sérgio Costa


Espanha tem uma voz única na Europa e não autoriza a utilização de bases militares pelos Estados Unidos. Portugal cedeu a base das Lajes. Em França, Macron anuncia o desenvolvimento da estratégia nuclear. Quem está no caminho certo? É o tema central do Visto de Fora desta semana onde Begona Iniguez e Olivier Bonamici fazem o balanço da presidência Marcelo e esclarecem como António Lobo Antunes, que faleceu esta semana, é lido lá fora. Com moderação de Sérgio Costa.

Este conteúdo é feito no âmbito da parceria Renascença/Euranet Plus – Rede Europeia de Rádios. Veja todos os conteúdos Renascença/Euranet Plus

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.