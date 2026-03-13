A Europa não soube prever a crise
13 mar, 2026 • Sérgio Costa
Nesta edição do Visto de Fora, Begoña Iñiguez e Olivier Bonamici avaliam a forma como os diferentes países europeus estão a reagir à crise energética, e de preços, provocada pelo conflito no Médio Oriente. "A Europa não soube prever a crise" e "não aprendeu nada com a Ucrânia", concluem.
Em análise, ainda, as recentes declarações de Ursula von der Leyen que sugeriu uma nova abordagem europeia na cena internacional, mas recuou.
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