Euranet
Visto de Fora
Begoña Iñiguez e Olivier Bonamici comentam, semanalmente, o país, os portugueses e a Europa. O ponto de vista espanhol e francês para ouvir à quinta-feira, depois das 23h.
A+ / A-
Arquivo
A Europa não soube prever a crise

A Europa não soube prever a crise

13 mar, 2026 • Sérgio Costa


Nesta edição do Visto de Fora, Begoña Iñiguez e Olivier Bonamici avaliam a forma como os diferentes países europeus estão a reagir à crise energética, e de preços, provocada pelo conflito no Médio Oriente. "A Europa não soube prever a crise" e "não aprendeu nada com a Ucrânia", concluem.

Em análise, ainda, as recentes declarações de Ursula von der Leyen que sugeriu uma nova abordagem europeia na cena internacional, mas recuou.

Sobre Portugal, a pergunta: faz sentido valorizar o Guia Michelin?
Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.