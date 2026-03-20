Visto de Fora
Sintra sem trânsito, Bruxelas sem medidas
20 mar, 2026 • Sérgio Costa
Ouça a rádio, abra os jornais e tente encontrar medidas do Conselho Europeu para enfrentar a crise provocada pela guerra no Médio Oriente.
O desafio é lançado na análise semanal de Begoña Iñiguez e Olivier Bonamici, mas será difícil encontrar ideias para conter os efeitos do conflito. "De Bruxelas não sai nada", concluem.
Na edição desta semana do Visto de Fora, o exemplo de Sintra que proibiu temporariamente o trânsito no centro histórico. Lisboa e Porto podem fazer o mesmo?
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