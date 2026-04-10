Euranet
Visto de Fora
Begoña Iñiguez e Olivier Bonamici comentam, semanalmente, o país, os portugueses e a Europa. O ponto de vista espanhol e francês para ouvir à quinta-feira, depois das 23h.
A+ / A-
Arquivo
Olhar para a Hungria

Olhar para a Hungria

10 abr, 2026 • Sérgio Costa


O que pode representar o resultado das eleições da Hungria? Uma derrota de Orban pode contribuir para um recuo da direita populista? Há risco de falta de transparência? A eleição que pode retirar Viktor Orban do poder em Budapeste é o tema central de mais um Visto de Fora. A análise de Begoña Iñiguez e Olivier Bonamici passa ainda pelas tréguas nos conflitos do Médio-Oriente e Ucrânia, e ainda pelo serviço público de rádio e televisão em Portugal.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.