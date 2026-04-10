Olhar para a Hungria
10 abr, 2026 • Sérgio Costa
O que pode representar o resultado das eleições da Hungria? Uma derrota de Orban pode contribuir para um recuo da direita populista? Há risco de falta de transparência? A eleição que pode retirar Viktor Orban do poder em Budapeste é o tema central de mais um Visto de Fora. A análise de Begoña Iñiguez e Olivier Bonamici passa ainda pelas tréguas nos conflitos do Médio-Oriente e Ucrânia, e ainda pelo serviço público de rádio e televisão em Portugal.
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