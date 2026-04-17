​Adeus Orbán. “Uma derrota para o iliberalismo, uma boa notícia para a Ucrânia”

A saída de cena de Viktor Orbán representa uma derrota clara do chamado “laboratório europeu do iliberalismo”, defende na Renascença Olivier Bonamici.

Apesar de se tratar de uma eleição nacional, os seus efeitos ultrapassam as fronteiras da Hungria, sobretudo no plano simbólico e político.

Um dos impactos mais imediatos poderá sentir‑se na Ucrânia. A mudança de liderança em Budapeste pode desbloquear apoios financeiros fundamentais para Kiev, nomeadamente empréstimos europeus que Orbán bloqueava sistematicamente. Num contexto em que “boas notícias para a Ucrânia são raras”, esta evolução é vista como positiva.

Mas a derrota vai além da Hungria. Ambos os analistas sublinham que este resultado fragiliza um eixo político informal que ligava Orbán a figuras como Vladimir Putin, Donald Trump e até à China de Xi Jinping. Para esse bloco populista e autoritário, o desfecho eleitoral é encarado como uma perda estratégica.

Ainda assim, há cautela. O novo primeiro‑ministro, Péter Magyar, vem do universo político de Orbán, apesar de assumir um perfil mais democrático e europeísta. A grande incógnita é saber se a Hungria deixará de ser o “eterno voto do contra” nos Conselhos Europeus e passará a comportar‑se como um aliado previsível da União.

Que impacto tem esta mudança nas direitas europeias?

No debate sobre as consequências para as direitas europeias, Begoña Iñiguez considera que este resultado favorece a direita tradicional e democrática. Enfraquece os partidos populistas e extremistas e reforça o peso do Partido Popular Europeu no Parlamento Europeu.

Olivier Bonamici é mais prudente e afasta efeitos imediatos noutros países, como França ou Itália. Para ele, o essencial é o sinal político enviado: a proximidade a figuras como Donald Trump começa a ser vista como um risco, não como uma vantagem. O apoio de Trump pode hoje funcionar como um “beijo envenenado”.

Trump vs. Papa e o afastamento europeu dos Estados Unidos

Sobre as polémicas declarações de Donald Trump sobre o Papa Leão XIV e a guerra no Médio Oriente, Bonamici entende que a Itália e a Espanha são exemplos claros de países onde a opinião pública é fortemente contrária à guerra no Médio Oriente. Isso ajuda a explicar as posições críticas tanto de Giorgia Meloni como de Pedro Sánchez em relação a Israel e aos Estados Unidos.

No caso italiano, o choque é maior: ataques ao Papa têm um peso político e simbólico muito específico. Para Bonamici, a radicalização do discurso de Trump está a isolar‑o, inclusive entre aliados naturais da direita europeia.

Begoña Iñiguez acrescenta que o Papa Leão XIV tem assumido um discurso corajoso, denunciando os “tiranos” que gastam milhares de milhões em guerras. A reação europeia às palavras de Trump revela, segundo a analista, uma mudança de clima: líderes europeus mostram‑se menos dispostos a alinhar com excessos do presidente norte‑americano. Trump, diz, “está a ficar mais sozinho”.

Cristina Ferreira e os limites do discurso mediático

Na parte final do programa, o foco passou para a polémica em torno das declarações de Cristina Ferreira sobre o caso da alegada violação de uma adolescente de 16 anos em Loures, por quatro “influencers”.

Em causa estão as declarações no programa da manhã da TVI na passada terça-feira, em que a apresentadora referiu que, no contexto de adrenalina, “ninguém ouve” pedidos para parar uma situação de abuso, palavras que geraram uma reação intensa nas redes sociais e nos media.

Apesar do comunicado posterior em que condena o abuso e rejeita qualquer justificação, Begoña Iñiguez considera que a polémica está longe de terminar.

“A indignação é transversal e envolve não só o público, mas também jornalistas, comentadores e entidades do setor”. Begoña Iñiguez admite mesmo que declarações como estas, vindas de uma mulher, podem contribuir para normalizar um comportamento inaceitável e ignoraram a dificuldade extrema de denunciar crimes deste tipo.

Olivier Bonamici foi ainda mais contundente. Considera que os limites foram claramente ultrapassados e defende que não pode haver impunidade para este tipo de discurso público, sobretudo quando parte de figuras com projeção mediática. Critica ainda a fragilidade da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC), que, na sua perspetiva, tem pouco poder para intervir.