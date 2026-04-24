Visto de Fora
O 25 de abril lá fora
24 abr, 2026 • Sérgio Costa
Como a Revolução dos Cravos é vista nos países de origem de Olivier Bonamici e Begoña Iñiguez? Descubra neste episódio do Visto de Fora.
Pouco conhecido em França, mas celebrado em Espanha. Nesta edição do Visto de Fora, Olivier Bonamici e Begoña Iñiguez esclarecem a forma como a Revolução dos Cravos é vista nos respetivos países de origem.
A concretização do empréstimo europeu à Ucrânia e as propostas de Bruxelas para combater a crise energética são outros temas em análise esta semana.
Este conteúdo é feito no âmbito da parceria Renascença/Euranet Plus – Rede Europeia de Rádios. Veja todos os conteúdos Renascença/Euranet Plus.
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10 abr, 2026
Olhar para a Hungria
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