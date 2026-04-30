"Os portugueses ganham bem?"
30 abr, 2026 • Sérgio Costa
Se considera a pergunta do título absurda, saiba que, na verdade, até pode ser uma questão frequente.
Olivier Bonamici dá o exemplo da reação de um conterrâneo surpreendido com o preço praticado em alguns restaurantes portugueses. Portugal está 38% abaixo da média da UE no que ao salário médio diz respeito, mas os preços da restauração e hotelaria "estão a subir de forma desproporcional", alerta Begoña Iñiguez. "Não dá para bifes XL", conclui Olivier.
A política salarial em Portugal, o recente relatório do clima que mostra a Europa como o continente que mais aquece e o escândalo de corrupção que pode abalar Pedro Sanchez são os temas em análise no Visto de Fora desta semana.
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