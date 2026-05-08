Leão XIV. Discrição e pertinência
08 mai, 2026 • Sérgio Costa
Num quadro de grande instabilidade, as palavras do Papa em defesa da paz ganham maior relevo. A avaliação é feita no Visto de Fora desta semana quando passa um ano da eleição de Leão XIV, um pontificado marcado pela "discrição e pertinência", sublinha Olivier Bonamici que analisa, juntamente com Begoña Iñiguez, alguns dos principais temas da atualidade.
O surto de hantavírus e a proposta de taxar os lucros excessivos das energéticas são outros temas em debate num programa onde os intervenientes confessam surpresa com o hábito português de tomar o pequeno-almoço fora de casa.
Saiba Mais
- "Os portugueses ganham bem?"
- O 25 de abril lá fora
- Adeus Orbán. “Uma derrota para o iliberalismo, uma boa notícia para a Ucrânia”
- Olhar para a Hungria
- Crise, tradições da Páscoa e talheres pequenos
- Sintra sem trânsito, Bruxelas sem medidas
- A Europa não soube prever a crise
- A Europa e o conflito no Irão
- Quatro anos de guerra na Ucrânia. Ainda estamos em negação
Comentários