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Visto de Fora
Begoña Iñiguez e Olivier Bonamici comentam, semanalmente, o país, os portugueses e a Europa. O ponto de vista espanhol e francês para ouvir à quinta-feira, depois das 23h.
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Leão XIV. Discrição e pertinência

Leão XIV. Discrição e pertinência

08 mai, 2026 • Sérgio Costa


Num quadro de grande instabilidade, as palavras do Papa em defesa da paz ganham maior relevo. A avaliação é feita no Visto de Fora desta semana quando passa um ano da eleição de Leão XIV, um pontificado marcado pela "discrição e pertinência", sublinha Olivier Bonamici que analisa, juntamente com Begoña Iñiguez, alguns dos principais temas da atualidade.

O surto de hantavírus e a proposta de taxar os lucros excessivos das energéticas são outros temas em debate num programa onde os intervenientes confessam surpresa com o hábito português de tomar o pequeno-almoço fora de casa.

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