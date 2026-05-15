Euranet
Visto de Fora
Begoña Iñiguez e Olivier Bonamici comentam, semanalmente, o país, os portugueses e a Europa. O ponto de vista espanhol e francês para ouvir à quinta-feira, depois das 23h.
A+ / A-
Arquivo
Eurobarómetro e Eurovisão

Eurobarómetro e Eurovisão

15 mai, 2026 • Sérgio Costa


A Eurovisão expõem pontos de vista diferentes na Europa sobre a ofensiva de Israel em Gaza. Portugal fez bem em manter a participação no evento? Este é um tema em análise no Visto de Fora que olha ainda para as conclusões do mais recente Eurobarómetro que mostra Portugal como um dos países mais europeístas. Os desenvolvimentos sobre o hantavírus e o caso da venda de cursos por empresas privadas em escolas públicas são outros assuntos em debate, esta semana, com Begona Iniguez e Olivier Bonamici.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.