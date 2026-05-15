Eurobarómetro e Eurovisão
15 mai, 2026 • Sérgio Costa
A Eurovisão expõem pontos de vista diferentes na Europa sobre a ofensiva de Israel em Gaza. Portugal fez bem em manter a participação no evento? Este é um tema em análise no Visto de Fora que olha ainda para as conclusões do mais recente Eurobarómetro que mostra Portugal como um dos países mais europeístas. Os desenvolvimentos sobre o hantavírus e o caso da venda de cursos por empresas privadas em escolas públicas são outros assuntos em debate, esta semana, com Begona Iniguez e Olivier Bonamici.
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