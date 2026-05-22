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Begoña Iñiguez e Olivier Bonamici comentam, semanalmente, o país, os portugueses e a Europa. O ponto de vista espanhol e francês para ouvir à quinta-feira, depois das 23h.
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Israel, Zapatero e Praia

Israel, Zapatero e Praia

22 mai, 2026 • Sérgio Costa


Nesta edição, a análise ao caso da detenção dos ativistas da flotilha para Gaza. Deve a União Europeia suspender o acordo de cooperação com Israel? A suspeitas de corrupção sobre José Luis Zapatero e a comparação com Sócrates é também tema em debate num programa em que Olivier Bonamici e Begoña Iñiguez confessam surpresa com os hábitos dos portugueses na praia.

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