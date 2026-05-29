Visto de Fora
Onda de Calor. Europa tem passar à ação
29 mai, 2026 • Sérgio Costa
Os governos têm de adotar medidas efetivas para que as populações se adaptem às ondas de calor cada vez mais frequentes. Este é o tema central deste Visto de Fora, onde Begona Iniguez e Olivier Bonamici debatem também a possibilidade de uma solução diplomática para o conflito na Ucrânia. No programa desta semana, ainda, o tempo semanal de trabalho dos portugueses que está acima da média europeia. Por que razão trabalhámos mais e produzimos menos?
Este conteúdo é feito no âmbito da parceria Renascença/Euranet Plus – Rede Europeia de Rádios. Veja todos os conteúdos Renascença/Euranet Plus.
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