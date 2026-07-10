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Begoña Iñiguez e Olivier Bonamici comentam, semanalmente, o país, os portugueses e a Europa. O ponto de vista espanhol e francês para ouvir à quinta-feira, depois das 23h.
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Não, não tentam matar CR há 23 anos

Não, não tentam matar CR há 23 anos

10 jul, 2026 • Sérgio Costa


É verdade que a imprensa tenta "matar" Cristiano Ronaldo há 23 anos? A ideia foi lançada em tom desafiador pelo próprio e merece análise de Olivier Bonamici e Begoña Iñiguez para quem "é preciso perceber o momento de sair" e que "ninguém apaga história". Cristiano Ronaldo e Trump, também desafiador na recente cimeira da NATO, são figuras no centrais de edição desta semana.

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