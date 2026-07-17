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Visto de Fora
Begoña Iñiguez e Olivier Bonamici comentam, semanalmente, o país, os portugueses e a Europa. O ponto de vista espanhol e francês para ouvir à quinta-feira, depois das 23h.
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O Algarve não é para o bolso dos portugueses

O Algarve não é para o bolso dos portugueses

17 jul, 2026 • Sérgio Costa


Um recente estudo do IPAM - Instituto Português de Administração e Marketing - revela que os portugueses preferem o Alentejo e o Norte de Portugal ao Algarve. Visto de fora não surpreende. Os preços dão "proibitivos" e até há "estrangeiros surpreendidos" com os valores pedidos, sublinham Begoña Iñiguez e Olivier Bonamici na análise desta semana. A Espanha na final do mundial de futebol, o fim da fronteira com Gibraltar e a coligação antimísseis com a Ucrânia são outros temas em debate.

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