Entre o real e a ficção. O que "Conclave" não contou conta-nos Aura Miguel

Este episódio do podcast "Watch Party" tem o Vaticano como pano de fundo e "O Conclave" como ponto de partida para mergulharmos no fascinante - e secreto - processo de escolha de um novo Papa.

Na sequência da morte do Papa Francisco, o filme disparou de popularidade: as visualizações a nível internacional aumentaram 283% de um dia para o outro. Pretexto mais do que suficiente para desafiarmos Aura Miguel, a vaticanista mais experiente de Portugal, a ajudar-nos a perceber onde está a ficção e a realidade... e desvendarmos alguns segredos de bastidores.

Diretamente da Sala de Imprensa da Santa Sé para os estúdios da Renascença, até tivemos direito a uma recomendação, no mínimo, surpreendente. Vai valer a pena espreitar!