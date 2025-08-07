"Alien: Earth" corresponde às expectativas dos fãs e apresenta ideias arrojadas

O Watch Party teve acesso antecipado aos primeiros episódios da nova série "Alien: Earth", a primeira vez que o famoso monstro do Cinema chega ao pequeno ecrã. O podcast desta semana conta o essencial sobre série que se estreia para a semana na Disney+ - sem qualquer spoiler!
