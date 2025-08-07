Menu
O podcast de cinema e séries da Renascença feito por três jornalistas que, nas horas vagas, consomem muuuuito conteúdo, para vos dizer exatamente o que não podem perder.
"Alien: Earth" é uma série ideal para fãs antigos, mas que também apresenta ideias arrojadas
"Alien: Earth" corresponde às expectativas dos fãs e apresenta ideias arrojadas

07 ago, 2025 • Inês Braga Sampaio , João Malheiro , Daniela Espírito Santo


O Watch Party teve acesso antecipado aos primeiros episódios da nova série "Alien: Earth", a primeira vez que o famoso monstro do Cinema chega ao pequeno ecrã. O podcast desta semana conta o essencial sobre série que se estreia para a semana na Disney+ - sem qualquer spoiler!

