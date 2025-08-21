Marcelo Rubens Paiva: "Os regimes estão a endurecer e as pessoas estão a perder os seus direitos"

O último Watch Party destas férias de verão recorda a entrevista que fizemos a Marcelo Rubens Paiva, autor do livro que inspirou o filme "Ainda Estou Aqui". Nesta conversa, o escritor reflete sobre a memória e como o mundo de hoje está próximo da época das ditaduras autoritárias do século XX.
Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.