O podcast de cinema e séries da Renascença feito por três jornalistas que, nas horas vagas, consomem muuuuito conteúdo, para vos dizer exatamente o que não podem perder.
Marcelo Rubens Paiva: "Os regimes estão a endurecer e as pessoas estão a perder os seus direitos"

Marcelo Rubens Paiva: "Os regimes estão a endurecer e as pessoas estão a perder os seus direitos"

21 ago, 2025 • Inês Braga Sampaio , João Malheiro , Daniela Espírito Santo


O último Watch Party destas férias de verão recorda a entrevista que fizemos a Marcelo Rubens Paiva, autor do livro que inspirou o filme "Ainda Estou Aqui". Nesta conversa, o escritor reflete sobre a memória e como o mundo de hoje está próximo da época das ditaduras autoritárias do século XX.

