O podcast de cinema e séries da Renascença feito por três jornalistas que, nas horas vagas, consomem muuuuito conteúdo, para vos dizer exatamente o que não podem perder.
Arquivo
Diogo Morgado conta como o cinema é o seu "Lugar dos Sonhos"
11 set, 2025 • Inês Braga Sampaio , João Malheiro , Daniela Espírito Santo


O Watch Party desta semana recebe o realizador e ator Diogo Morgado para falar sobre o seu novo filme "O Lugar dos Sonhos". Nesta conversa, o cineasta fala também de objetivos que ainda quer alcançar na carreira. Neste episódio, vamos, ainda, ao MotelX, em Lisboa, para falar com a produtora Gale Anne Hurd.

Tópicos
