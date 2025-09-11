Diogo Morgado conta como o cinema é o seu "Lugar dos Sonhos"

O Watch Party desta semana recebe o realizador e ator Diogo Morgado para falar sobre o seu novo filme "O Lugar dos Sonhos". Nesta conversa, o cineasta fala também de objetivos que ainda quer alcançar na carreira. Neste episódio, vamos, ainda, ao MotelX, em Lisboa, para falar com a produtora Gale Anne Hurd.
