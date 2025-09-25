Lúcia Moniz e como os artistas podem ser interventivos em tempos difíceis

O Watch Party desta semana recebe Lúcia Moniz, uma das estrelas da nova série da RTP "Espias". Nesta conversa, a artista recorda a sua passagem pela Eurovisão, comenta a participação de Israel e reflete sobre o papel do artista enquanto agente político em tempos difíceis.
