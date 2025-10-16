Rabo de Peixe volta "mais maduro e violento". Elenco antecipa a nova temporada

"Está tudo destruído. E se nós falávamos, na primeira temporada, que não eram decisões dele, era uma consequência daquele sonho que acabou por ter, a segunda temporada passa a ser um bocadinho sobre aquilo que ele já sabe que pode acontecer e ainda assim segue em frente", conta José Condessa.

Ao "Watch Party" , podcast de filmes e séries da Renascença ,o ator explica que a personagem "volta sem nada e pior do que foi" no começo da segunda temporada que se estreia esta sexta-feira na Netflix.

A segunda temporada de "Rabo de Peixe" "é mais madura" devido às consequências das decisões de Eduardo, interpretado por José Condessa, que diz que o protagonista por sua vez está "mais violento e mais raivoso".

Por sua vez, o criador da série, Augusto Fraga, considera que há "um crescimento" da série e da narrativa, porque a nova temporada é sobre perceber que querer mudar o mundo "tem consequências".

O argumentista aponta que os novos episódios comprovam que "não há almoços grátis" para as personagens principais, que estão em lugares muito diferentes.

"Nós quisemos um bocadinho experimentar com as personagens, ver coisas que não tínhamos visto delas na primeira temporada. Queríamos muito ver um Eduardo fragilizado, queríamos ver um Eduardo com medo e com dúvidas, que nós não vimos muito na primeira temporada", sublinha.

O "Watch Party" falou igualmente com Maria João Bastos, que regressa na segunda temporada, e a estreante Paolla Oliveira. São duas mulheres com personagens em lados diferentes da lei: uma faz de polícia, outra faz de criminosa, mas ambas exemplificam os desafios de habitar e tentar liderar num mundo controlado por homens.

O episódio desta semana do podcast de filmes e séries da Renascença falou, ainda, com Helena Caldeira, André Leitão, Rodrigo Tomás e Kelly Bailey. Um quarteto essencial de "Rabo de Peixe" que, numa conversa muito bem-humorada, antecipam mais pormenores sobre a segunda temporada.

O "Watch Party" é conduzido por três jornalistas que, nas horas vagas, consomem muito conteúdo para todas as semanas darem a conhecer o que não se pode perder, com ou sem pipocas na mão. Há episódios novos todas as quintas-feiras, nas principais plataformas de podcast e no site da Renascença.