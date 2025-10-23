Carlos Félix e o desafio de ser uma estrela da música em "biopics"

Durante esta conversa no podcast de filmes e séries da Renascença , Carlos Félix conta os desafios de assumir o papel de uma celebridade que tanta gente conhece e admira, mas também a grande ajuda que teve do próprio Tony Carreira, durante todo o processo.

Desculpa perfeita para o Watch Party, o podcast de filmes e séries da Renascença , conversar com alguém que, tal como Jeremy Allen White, teve de assumir o papel de uma estrela da música. Mais precisamente com o ator Carlos Félix, ator que interpretou Tony Carreira na minissérie biográfica da TVI "Tony".

Esta quinta-feira, estreia-se mais um filme sobre uma estrela da música. "Springsteen - Deliver Me From Nowhere" é o mais recente exemplo da moda das "biopics" na indústria de cinema.

Nesta entrevista, o ator revela alguns segredos de produção, como, por exemplo, se é a sua voz ou a voz de Tony Carreira que canta as canções retratadas na minissérie, ou a coincidência de ter de aprender francês para retratar a época em que o cantor português emigrou e também teve de aprender a falar a língua.

Carlos Félix fala, igualmente, da sua vontade de ingressar pelo mundo da música, agora já a título próprio. O artista já lançou dois singles: "Quero ir" e "Um Amor Assim". E deixou a garantia ao "Watch Party" que uma terceira canção original está a caminho.

Houve, ainda, espaço para o ator deixar pistas sobre o seu próximo papel na telenovela "Amor à Prova", que está a ser filmada neste momento.

A minissérie "Tony" está disponível no TVI Player e na Amazon Prime Video.

