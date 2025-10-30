Halloween. Como o terror é um espelho desconfortável da realidade, com José Santiago

Em véspera de Halloween, o Watch Party recebe um verdadeiro especialista em terror. José Santiago, curador do ciclo Passos no Escuro, que decorre no Porto, explica por que é que este género de Cinema se mantém tão popular.
