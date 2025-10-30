Watch Party
O podcast de cinema e séries da Renascença feito por três jornalistas que, nas horas vagas, consomem muuuuito conteúdo, para vos dizer exatamente o que não podem perder.
Como o Terror é um espelho desconfortável da realidade com José Santiago
Halloween. Como o terror é um espelho desconfortável da realidade, com José Santiago

30 out, 2025 • Inês Braga Sampaio , João Malheiro , Daniela Espírito Santo


Em véspera de Halloween, o Watch Party recebe um verdadeiro especialista em terror. José Santiago, curador do ciclo Passos no Escuro, que decorre no Porto, explica por que é que este género de Cinema se mantém tão popular.

