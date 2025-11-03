Watch Party
O podcast de cinema e séries da Renascença feito por três jornalistas que, nas horas vagas, consomem muuuuito conteúdo, para vos dizer exatamente o que não podem perder.
Ruben Alves e a portugalidade em "A Gaiola Dourada" e o novo filme "Santo António"
03 nov, 2025 • Inês Braga Sampaio , João Malheiro , Daniela Espírito Santo


Num Watch Party especial gravado ao vivo no Tribeca Festival Lisboa, conversamos com Ruben Alves, realizador luso-francês responsável pelo grande êxito "A Gaiola Dourada". Poucos dias depois do anúncio do seu novo filme "Santo António", em que volta a trabalhar com Rita Blanco, o cineasta revela mais pormenores (e até deixa no ar um potencial spoiler).

Ruben Alves conta que o novo projeto "Santo António", com estreia marcada para 2026, vai ser um filme "sobre ter cuidado para não esquecer a nossa tradição e a nossa identidade".

Numa conversa em palco, num "Watch Party" especial gravado ao vivo no Tribeca Festival Lisboa, o cineasta falou, em exclusivo, sobre a nova longa-metragem, anunciada há poucos dias.

Ruben Alves refletiu sobre o início da sua carreira, a vida como filho de emigrantes portugueses em Paris e a importância da autenticidade da cultura francesa e do sangue português em todos os seus projetos.

