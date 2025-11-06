Paulo Branco e o que não podemos perder no LEFFEST

O Watch Party desta semana recebe o diretor do LEFFEST para antecipar a programação do festival de cinema, que arranca esta sexta-feira. O produtor português lembra, igualmente, alguns dos momentos marcantes da sua vasta carreira. Neste episódio, recordamos ainda a conversa com o elenco de Lua Vermelha: Nova Geração, durante o Tribeca Lisboa.
