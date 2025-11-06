Watch Party
O podcast de cinema e séries da Renascença feito por três jornalistas que, nas horas vagas, consomem muuuuito conteúdo, para vos dizer exatamente o que não podem perder.
A+ / A-
Arquivo
Paulo Branco e o que não podemos perder no LEFFEST

Watch Party

Paulo Branco e o que não podemos perder no LEFFEST

06 nov, 2025 • Daniela Espírito Santo , Inês Braga Sampaio , João Malheiro


​O Watch Party desta semana recebe o diretor do LEFFEST para antecipar a programação do festival de cinema, que arranca esta sexta-feira. O produtor português lembra, igualmente, alguns dos momentos marcantes da sua vasta carreira. Neste episódio, recordamos ainda a conversa com o elenco de Lua Vermelha: Nova Geração, durante o Tribeca Lisboa.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.