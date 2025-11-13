Watch Party
O podcast de cinema e séries da Renascença feito por três jornalistas que, nas horas vagas, consomem muuuuito conteúdo, para vos dizer exatamente o que não podem perder.
"Casa Abrigo" e as mulheres que resistem à violência e encontram uma nova vida
13 nov, 2025


O Watch Party desta semana recebe Filomena Gigante e Leonor Silveira, duas atrizes do elenco de "Casa Abrigo". A série da RTP retrata um grupo de mulheres que procura recomeçar, depois de sofrerem de violência doméstica. Um tema sensível abordado de forma séria e comovente, tal como a conversa do episódio desta semana.

