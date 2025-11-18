After Party com Kim Cattrall (VO)

18 nov, 2025
O Watch Party esteve no Tribeca Lisboa recentemente e entrevistou várias figuras do cinema e da televisão. Já foram partilhados em podcast excertos de algumas delas – e tal vai continuar a acontecer nos próximos episódios.
A magia da rádio pede dobragem, mas há quem goste de ouvir as vozes originais, pelo que publicamos também as entrevistas completas e sem traduções. Esta semana começamos com Kim Cattrall, de Sexo e a Cidade, Glamorous e Central Intelligence. Fica aqui a entrevista completa, como material bónus, numa espécie de After Party😊
A entrevista da Daniela Espírito Santo à Kim Cattrall, “apanhada” pelo Watch Party em pleno Tribeca Festival Lisboa, pode ser conferida igualmente em português aqui.