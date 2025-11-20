Watch Party
O podcast de cinema e séries da Renascença feito por três jornalistas que, nas horas vagas, consomem muuuuito conteúdo, para vos dizer exatamente o que não podem perder.
João Guimarães explica a magia musical de "Wicked"
João Guimarães e a magia musical de "Wicked"

20 nov, 2025 • Inês Braga Sampaio , João Malheiro , Daniela Espírito Santo


"Wicked: Pelo Bem" estreia-se esta quinta-feira e o Watch Party procurou perceber por que é que esta adaptação do musical da Broadway mexe com tanta gente. O ator, com experiência em teatro musical, João Guimarães junta-se ao podcast para explicar tudo por trás do fenómeno... e cantar a música de abertura de "Oliver e Benji".

