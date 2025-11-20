João Guimarães e a magia musical de "Wicked"

"Wicked: Pelo Bem" estreia-se esta quinta-feira e o Watch Party procurou perceber por que é que esta adaptação do musical da Broadway mexe com tanta gente. O ator, com experiência em teatro musical, João Guimarães junta-se ao podcast para explicar tudo por trás do fenómeno... e cantar a música de abertura de "Oliver e Benji".
