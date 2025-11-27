Lina Soualem e o retrato da memória familiar face à herança coletiva

O Watch Party desta semana deslocou-se ao festival Porto/Post/Doc, no Cinema Batalha, para uma conversa ao vivo com a cineasta Lina Soualem. A realizadora está na cidade do Porto para exibir as suas duas longas-metragens, que retratam a sua família argelina e palestiniana, assim como os traumas coletivos destes povos. Um episódio em que ainda vos damos as novidades desta semana que não podem perder.
Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.