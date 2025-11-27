Watch Party
O podcast de cinema e séries da Renascença feito por três jornalistas que, nas horas vagas, consomem muuuuito conteúdo, para vos dizer exatamente o que não podem perder.
Lina Soualem e o retrato da memória familiar face à herança coletiva
27 nov, 2025 • Inês Braga Sampaio , João Malheiro , Daniela Espírito Santo


O Watch Party desta semana deslocou-se ao festival Porto/Post/Doc, no Cinema Batalha, para uma conversa ao vivo com a cineasta Lina Soualem. A realizadora está na cidade do Porto para exibir as suas duas longas-metragens, que retratam a sua família argelina e palestiniana, assim como os traumas coletivos destes povos. Um episódio em que ainda vos damos as novidades desta semana que não podem perder.

