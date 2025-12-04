"Porta Premium" e como o humor expõe os problemas da Habitação em Portugal

A atriz Sonia Balacó e a realizadora Tota Alves juntam-se ao Watch Party desta semana para falarem da nova série da RTP Play "Porta Premium". Um mockumentary, ao estilo do "The Office", em que seguimos o dia a dia de uma agência imobiliária em Loures, onde o mercado não dá tréguas. Uma série de humor que, para as artistas, expõe o ridículo da crise da Habitação, sem nunca deixar de ser realista.
