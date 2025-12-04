Watch Party
O podcast de cinema e séries da Renascença feito por três jornalistas que, nas horas vagas, consomem muuuuito conteúdo, para vos dizer exatamente o que não podem perder.
"Porta Premium" e como o humor expõe os problemas da Habitação em Portugal
Ouça o episódio desta semana

04 dez, 2025 • Inês Braga Sampaio , Daniela Espírito Santo , João Malheiro


A atriz Sonia Balacó e a realizadora Tota Alves juntam-se ao Watch Party desta semana para falarem da nova série da RTP Play "Porta Premium". Um mockumentary, ao estilo do "The Office", em que seguimos o dia a dia de uma agência imobiliária em Loures, onde o mercado não dá tréguas. Uma série de humor que, para as artistas, expõe o ridículo da crise da Habitação, sem nunca deixar de ser realista.

