"Avatar". O segredo dos efeitos visuais com Ricardo Ferreira

O Watch Party desta semana recebe o artista de efeitos visuais Ricardo Ferreira para explicar os segredos dos efeitos visuais dos filmes "Avatar", de James Cameron. Neste episódio, Ricardo Ferreira conta, ainda, como integrou uma equipa que venceu um Óscar e qual será o impacto da Inteligência Artificial na indústria.
Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.