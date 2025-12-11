Watch Party
O podcast de cinema e séries da Renascença feito por três jornalistas que, nas horas vagas, consomem muuuuito conteúdo, para vos dizer exatamente o que não podem perder.
"Avatar". O segredo dos efeitos visuais com Ricardo Ferreira
O Watch Party desta semana recebe o artista de efeitos visuais Ricardo Ferreira para explicar os segredos dos efeitos visuais dos filmes "Avatar", de James Cameron. Neste episódio, Ricardo Ferreira conta, ainda, como integrou uma equipa que venceu um Óscar e qual será o impacto da Inteligência Artificial na indústria.

