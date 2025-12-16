After Party com Aaron Moten sobre a nova temporada de "Fallout" (VO)

A segunda temporada de Fallout estreia-se esta quarta-feira. Em antecipação, o Watch Party falou com o ator Aaron Moten sobre novos desafios de interpretar a sua personagem, Maximus, e o orgulho que o intérprete tem na produção da série. Conversa para ouvir na íntegra e em inglês.
