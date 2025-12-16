Watch Party
O podcast de cinema e séries da Renascença feito por três jornalistas que, nas horas vagas, consomem muuuuito conteúdo, para vos dizer exatamente o que não podem perder.
After Party com Aaron Moten sobre a nova temporada de "Fallout" (VO)
16 dez, 2025 • Inês Braga Sampaio , João Malheiro , Daniela Espírito Santo


A segunda temporada de Fallout estreia-se esta quarta-feira. Em antecipação, o Watch Party falou com o ator Aaron Moten sobre novos desafios de interpretar a sua personagem, Maximus, e o orgulho que o intérprete tem na produção da série. Conversa para ouvir na íntegra e em inglês.

Tópicos
