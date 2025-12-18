"O Grito" de Daniela Ruah para provar que quem sofre de doenças mentais não está sozinho

Daniela Ruah é uma das protagonistas de "O Grito", a nova série da RTP que aborda a temática da saúde mental, do bullying e do suicídio. A série estreou-se este mês no canal público, depois de já ter sido disponibilizada na HBO Max.

Ao Watch Party, numa conversa por videochamada, a partir da Califórnia, a atriz descreve a sua personagem, Vitória, "como alguém tão simples como complicada".

"Luta pelos outros, contra o bullying. Parece que está sempre a batalhar para aquilo que está certo, mas não consegue ter uma vitória - daí o nome - em nenhuma dessas batalhas", explica.

A série retrata como a vida profissional pode causar desafios pessoais, quer para uma pessoa, quer para a família e amigos à sua volta. Falando de temas sérios sem tabu, Daniela Ruah quer que as pessoas fiquem a saber o que podem fazer caso precisem de ajuda ou conheçam alguém numa situação semelhante.

"Isto é uma coisa que muitas pessoas sentem e não estão sozinhas no mundo. Não é só entretenimento, é também chamar atenção a estes temas", explica.

Nesta conversa, Daniela Ruah fala, ainda, da nova fase da carreira em que, para lá do trabalho como atriz, começa cada vez mais a produzir e a realizar.

