"O Grito" de Daniela Ruah para provar que quem sofre de doenças mentais não está sozinho

O podcast de cinema e séries da Renascença feito por três jornalistas que, nas horas vagas, consomem muuuuito conteúdo, para vos dizer exatamente o que não podem perder.
18 dez, 2025 • Inês Braga Sampaio , João Malheiro , Daniela Espírito Santo


Daniela Ruah junta-se ao Watch Party desta semana para falar da nova série da RTP e da HBO Max "O Grito". A atriz portuguesa interpreta uma professora que, para choque de todos os que lhe são próximos, decide pôr fim à vida. Daniela Ruah espera que a série ajude a consciencializar as pessoas para os problemas de saúde mental que são cada vez mais preponderantes na sociedade.

Daniela Ruah é uma das protagonistas de "O Grito", a nova série da RTP que aborda a temática da saúde mental, do bullying e do suicídio. A série estreou-se este mês no canal público, depois de já ter sido disponibilizada na HBO Max.

Ao Watch Party, numa conversa por videochamada, a partir da Califórnia, a atriz descreve a sua personagem, Vitória, "como alguém tão simples como complicada".

"Luta pelos outros, contra o bullying. Parece que está sempre a batalhar para aquilo que está certo, mas não consegue ter uma vitória - daí o nome - em nenhuma dessas batalhas", explica.

A série retrata como a vida profissional pode causar desafios pessoais, quer para uma pessoa, quer para a família e amigos à sua volta. Falando de temas sérios sem tabu, Daniela Ruah quer que as pessoas fiquem a saber o que podem fazer caso precisem de ajuda ou conheçam alguém numa situação semelhante.

"Isto é uma coisa que muitas pessoas sentem e não estão sozinhas no mundo. Não é só entretenimento, é também chamar atenção a estes temas", explica.

Nesta conversa, Daniela Ruah fala, ainda, da nova fase da carreira em que, para lá do trabalho como atriz, começa cada vez mais a produzir e a realizar.

À conversa com o podcast "Watch Party", David Bruno deu mais detalhes sobre a criação de "Sangue e Mármore" e a sua adaptação para série. O artista de Vila Nova de Gaia tem uma veia cinematográfica marcada nos seus vídeos e usa-os para contar histórias que só podiam pertencer à cidade.

A entrevista completa nas plataformas habituais e no site da Renascença.

Se precisa de ajuda ou tem dúvidas sobre este tipo de problemas, não deixe de contactar um médico especialista ou um dos vários serviços e linhas de apoio gratuitas, como a Saúde 24 (808 24 24 24), o SOS Voz Amiga (800 209 899), o SOS Criança (116 111), a Linha Jovem (800 208 020) ou o S.O.S. Adolescente (800 202 484).
