Quais são os filmes e as séries que não podemos perder em 2026?

Watch Party
O podcast de cinema e séries da Renascença feito por três jornalistas que, nas horas vagas, consomem muuuuito conteúdo, para vos dizer exatamente o que não podem perder.
Quais sãos os filmes e as séries que não podemos perder em 2026?
08 jan, 2026 • Inês Braga Sampaio , João Malheiro , Daniela Espírito Santo


O Watch Party desta semana lança um olhar para o novo ano e antecipa aquelas que são as estreias mais aguardadas em 2026. Deixamos algum de fora? Partilhem as vossas próprias previsões com a nossa equipa!

