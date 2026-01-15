Watch Party
O podcast de cinema e séries da Renascença feito por três jornalistas que, nas horas vagas, consomem muuuuito conteúdo, para vos dizer exatamente o que não podem perder.
Sandra Barata Belo e os segredos de adaptar livros para o ecrã e para os palcos
Sandra Barata Belo e os segredos de adaptar livros para o ecrã e para os palcos

15 jan, 2026 • Inês Braga Sampaio , João Malheiro , Daniela Espírito Santo


"A Knight of the Seven Kingdoms" estreia-se este domingo na HBO Max. É o mais recente exemplo das adaptações de livros para filmes ou séries que são uma constante na indústria. O Watch Party recebe Sandra Barata Belo, também ela uma especialista em adaptações, especialmente no teatro.

