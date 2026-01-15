Sandra Barata Belo e os segredos de adaptar livros para o ecrã e para os palcos

"A Knight of the Seven Kingdoms" estreia-se este domingo na HBO Max. É o mais recente exemplo das adaptações de livros para filmes ou séries que são uma constante na indústria. O Watch Party recebe Sandra Barata Belo, também ela uma especialista em adaptações, especialmente no teatro.
