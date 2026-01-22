Watch Party
O podcast de cinema e séries da Renascença feito por três jornalistas que, nas horas vagas, consomem muuuuito conteúdo, para vos dizer exatamente o que não podem perder.
"Marty Supreme". Matilde Pinto e a alta pressão do ténis de mesa
22 jan, 2026 • Inês Braga Sampaio , João Malheiro , Daniela Espírito Santo


"Marty Supreme", o novo filme de Timothée Chalament, é a grande estreia desta quinta-feira. O Watch Party desta semana recebe Matilde Pinto, uma das maiores jovens promessas do ténis de mesa português para explicar a exigência deste desporto.

