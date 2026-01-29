Watch Party
O podcast de cinema e séries da Renascença feito por três jornalistas que, nas horas vagas, consomem muuuuito conteúdo, para vos dizer exatamente o que não podem perder.
"Shrinking". Rita Gama Ferreira e como a terapia é uma relação entre dois seres humanos
Ouça o programa desta semana

29 jan, 2026 • Inês Braga Sampaio , João Malheiro , Daniela Espírito Santo


Estreou-se esta semana a terceira temporada de "Shrinking", na Apple TV, e o Watch Party recebe uma psicóloga para comentar a série. Rita Gama Ferreira explica que os psicólogos também podem passar por um processo terapêutico e deixa-nos com mais sugestões de filmes e séries sobre psicologia.

Tópicos
