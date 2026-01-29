"Shrinking". Rita Gama Ferreira e como a terapia é uma relação entre dois seres humanos

Estreou-se esta semana a terceira temporada de "Shrinking", na Apple TV, e o Watch Party recebe uma psicóloga para comentar a série. Rita Gama Ferreira explica que os psicólogos também podem passar por um processo terapêutico e deixa-nos com mais sugestões de filmes e séries sobre psicologia.
