Cinema Trindade. Américo Santos e a dimensão social do Cinema na baixa do Porto

O Cinema Trindade celebra nove anos desde que voltou a exibir filmes na baixa do Porto e, por isso, arranca com uma celebração que vai desta quinta-feira até 16 de fevereiro. O Watch Party falou com o diretor do projeto, Américo Santos, sobre o que distingue o Trindade das grandes superfícies comerciais e alguns fenómenos que trouxeram os espectadores às salas, como "Perfect Days" e "Ainda Estou Aqui".
