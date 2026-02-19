"Sangue & Mármore". Da música para a televisão com David Bruno e Rui Reininho

Quantas vidas tem Rui Reininho? E o que fez o cantor para merecer uma medalha de mérito de Vila Nova de Gaia? E qual é a ligação entre sashimi e a nova novela noir da RTP Play, que adapta o álbum "Sangue & Mármore" de David Bruno? Os dois cantores são os convidados desta semana do Watch Party, para contar tudo sobre a série, que já está disponível na íntegra e que a Renascença foi ver ao Gaiashopping. Ouçam o episódio e conheçam as recomendações dos dois convidados: "Jaime" e "O Quinto Selo", "O Agente Secreto" e "Sunset Boulevard".
