De Portugal à Islândia. "Refúgio do Medo" e as feridas que viajam connosco

Quais são os desafios técnicos e artísticos de uma produção luso-islandesa? Como se explora as nuances emocionais das personagens num cruzamento de culturas? A atriz Catarina Rebelo e o realizador Tiago Marques juntam-se ao "Watch Party" desta semana para falar de "Refúgio do Medo" e da internacionalização da ficção portuguesa. Aproveitem, ainda, para espreitar as sugestões dos dois convidados: "The Studio", "All Her Fault", "Situações Delicadas" e "The Night Of".
