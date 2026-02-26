Watch Party
O podcast de cinema e séries da Renascença feito por três jornalistas que, nas horas vagas, consomem muuuuito conteúdo, para vos dizer exatamente o que não podem perder.
De Portugal à Islândia. "Refúgio do Medo" e as feridas que viajam connosco

Watch Party

De Portugal à Islândia. "Refúgio do Medo" e as feridas que viajam connosco

26 fev, 2026 • Daniela Espírito Santo , Inês Braga Sampaio , João Malheiro


Quais são os desafios técnicos e artísticos de uma produção luso-islandesa? Como se explora as nuances emocionais das personagens num cruzamento de culturas? A atriz Catarina Rebelo e o realizador Tiago Marques juntam-se ao "Watch Party" desta semana para falar de "Refúgio do Medo" e da internacionalização da ficção portuguesa. Aproveitem, ainda, para espreitar as sugestões dos dois convidados: "The Studio", "All Her Fault", "Situações Delicadas" e "The Night Of".

