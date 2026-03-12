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Óscares. Mário Augusto prevê os filmes favoritos nas principais categorias
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Óscares. Mário Augusto prevê os filmes favoritos nas principais categorias

12 mar, 2026 • Inês Braga Sampaio , João Malheiro , Daniela Espírito Santo


A 98 .ª edição dos Óscares realiza-se já este domingo à noite. Se algumas categorias estão praticamente fechadas, há outras estatuetas que não têm ainda vencedor claro. Recebemos por isso o especialista em Cinema, Mário Augusto, para antecipar quem são os favoritos a sair do Dolby Theatre, em Los Angeles, com o prémio na mão.

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