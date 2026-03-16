Watch Party
Óscares atrás de Óscares. O rescaldo da noite de prémios
16 mar, 2026 • Inês Braga Sampaio , João Malheiro , Daniela Espírito Santo
O Watch Party analisa os principais momentos da 98.ª cerimónia dos Óscares, em que "Batalha Atrás de Batalha" e Paul Thomas Anderson foram os grandes vencedores. Este rescaldo conta com a (re)aparição especial da jornalista do Público, Joana Amaral Cardoso.
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