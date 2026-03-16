Watch Party
O podcast de cinema e séries da Renascença feito por três jornalistas que, nas horas vagas, consomem muuuuito conteúdo, para vos dizer exatamente o que não podem perder.
A+ / A-
Arquivo
Óscares atrás de Óscares. O rescaldo da noite de prémios
Ouça o Watch party especial pós-Óscares

Watch Party

Óscares atrás de Óscares. O rescaldo da noite de prémios

16 mar, 2026 • Inês Braga Sampaio , João Malheiro , Daniela Espírito Santo


O Watch Party analisa os principais momentos da 98.ª cerimónia dos Óscares, em que "Batalha Atrás de Batalha" e Paul Thomas Anderson foram os grandes vencedores. Este rescaldo conta com a (re)aparição especial da jornalista do Público, Joana Amaral Cardoso.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.