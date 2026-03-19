Watch Party
Os segredos do passado de Sherlock Holmes na nova série "Young Sherlock"
19 mar, 2026 • Inês Braga Sampaio , João Malheiro , Daniela Espírito Santo
O Watch Party desta semana parte para investigar os anos formativos do maior detetive do mundo. "Young Sherlock" mostra-nos o passado desta personagem e a sua amizade, que se iria transformar em rivalidade, com o criminoso James Moriarty. Falamos com protagonistas e o criador da nova série da Prime Video e trazemos-vos ainda outras novidades da semana.
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