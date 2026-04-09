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"Entroncamento". O retrato de uma cidade que reflete todo um país

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"Entroncamento". O retrato de uma cidade que reflete todo um país

09 abr, 2026 • Daniela Espírito Santo , Inês Braga Sampaio , João Malheiro


Resistência, realismo e comboios. No Watch Party desta semana viajamos pelo filme "Entroncamento", com o realizador Pedro Cabeleira e a atriz Ana Vilaça, para fazermos o retrato de uma cidade que todos conhecem, mas onde poucos param, e das "gaiolas" que nos aprisionam noutras latitudes. Uma história onde ninguém é inocente, mas todos são, também, fruto das suas circunstâncias e que já está em exibição nas salas portuguesas. Nas novidades, falamos de regressos que são, na verdade, despedidas: "Rabo de Peixe", "Hacks", "Euphoria", "The Boys" e "Malcolm in the Middle" chegam esta semana aos nossos ecrãs.

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