Entre detetives e serial killers. O lado negro que brilha em "Lisbon Noir"
16 abr, 2026 • Daniela Espírito Santo , Inês Braga Sampaio , João Malheiro
Portugal também sabe gerar suspense... No Watch Party desta semana falamos de "Lisbon Noir", um thriller policial que já circula pela TVI e Amazon Prime Video, com a Beatriz Godinho e o Luís Filipe Eusébio. Durante a conversa, os atores revelam os bastidores da produção, falam na preparação física intensa que tiveram e até de pistolas partidas... Tudo pelo desafio de construir personagens complexas, numa série que teve no assassino em série Diogo Alves a sua inspiração. A não perder!
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