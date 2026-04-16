Watch Party
O podcast de cinema e séries da Renascença feito por três jornalistas que, nas horas vagas, consomem muuuuito conteúdo, para vos dizer exatamente o que não podem perder.
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Entre detetives e serial killers. O lado negro que brilha em "Lisbon Noir"

Entre detetives e serial killers. O lado negro que brilha em "Lisbon Noir"

16 abr, 2026 • Daniela Espírito Santo , Inês Braga Sampaio , João Malheiro


Portugal também sabe gerar suspense... No Watch Party desta semana falamos de "Lisbon Noir", um thriller policial que já circula pela TVI e Amazon Prime Video, com a Beatriz Godinho e o Luís Filipe Eusébio. Durante a conversa, os atores revelam os bastidores da produção, falam na preparação física intensa que tiveram e até de pistolas partidas... Tudo pelo desafio de construir personagens complexas, numa série que teve no assassino em série Diogo Alves a sua inspiração. A não perder!

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