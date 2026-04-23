Watch Party
"Projecto Global" e a reconstrução de uma memória coletiva que se reflete no presente
23 abr, 2026 • Inês Braga Sampaio , João Malheiro , Daniela Espírito Santo
A poucos dias de se assinalar o 25 de Abril, chega aos cinemas "Projecto Global", um retrato intenso e explosivo de as FP-25 e o fervor que ainda existia na infância da Democracia portuguesa. O Watch Party falou com a protagonista Jani Zhao e o realizador Ivo M. Ferreira sobre os desafios de recriar este período histórico e retratar personagens complexas que refletem tabus que ainda hoje fazem parte da consciência coletiva.
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